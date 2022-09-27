Телеведуча Маша Єфросиніна лише недовго була в Україні і знову поїхала закордон, облаштувавшись там жити досить давно. Таке рішення вона пояснила тим, що не хоче ризикувати безпекою дитини.
Ведуча постійно розповідає, як підтримує свою країну, знімає інтерв'ю з колегами та ділиться корисною інформацією. Займається також Єфросиніна своїм фондом допомоги постраждалим громадянам і всіляко доводить, що вона зайнята більшу частину часу справою і взагалі вона не має часу на розваги.
В Інстаграм ведуча зрідка показує, як веселиться та добре проводить вільний час: "Україна всюди" – прокоментувала вона нові кадри.
Також артистка не почала ховати емоції після критики незадоволених росіян і поставила їх на місце.
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«Нешановні боти і російська погань у моїх коментах, ви можете скільки завгодно і як завгодно обзивати мене брехнею, пропагандисткою, купленою агресивною націоналісткою – судити будете по собі дітей ваших! А ось те, що суд і спокута чекає на кожну тварюку, яка створила все це з нашими людьми – ЦЕ ФАКТ!!!» - пише Єфросиніна.
Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої теми, яка турбує всіх українок під час війни.
Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.