Телеведуча Маша Єфросиніна лише недовго була в Україні і знову поїхала закордон, облаштувавшись там жити досить давно. Таке рішення вона пояснила тим, що не хоче ризикувати безпекою дитини.

Ведуча постійно розповідає, як підтримує свою країну, знімає інтерв'ю з колегами та ділиться корисною інформацією. Займається також Єфросиніна своїм фондом допомоги постраждалим громадянам і всіляко доводить, що вона зайнята більшу частину часу справою і взагалі вона не має часу на розваги.

В Інстаграм ведуча зрідка показує, як веселиться та добре проводить вільний час: "Україна всюди" – прокоментувала вона нові кадри.

Також артистка не почала ховати емоції після критики незадоволених росіян і поставила їх на місце.

«Нешановні боти і російська погань у моїх коментах, ви можете скільки завгодно і як завгодно обзивати мене брехнею, пропагандисткою, купленою агресивною націоналісткою – судити будете по собі дітей ваших! А ось те, що суд і спокута чекає на кожну тварюку, яка створила все це з нашими людьми – ЦЕ ФАКТ!!!» - пише Єфросиніна.

Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої ​​теми, яка турбує всіх українок під час війни.

Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.