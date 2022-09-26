Як повідомляє Politeka.net , знаменита українська співачка Настя Каменських після повернення додому із закордону всіляко доводить свій патріотичний настрій та показує, як підтримує інших українців. Незважаючи на множинну критику, в Інстаграмі Каменських з'являються нові різні кадри з її роботи.

«Для мене велика честь стати частиною міжнародного благодійного проекту „Для дітей заради майбутнього”. Адже діти справді наше майбутнє. І зараз вони, як ніколи, потребують нашого кохання, підтримки та допомоги. Особливо ті діти, які пережили тимчасову окупацію, втратили будинок, а деякі втратили рідних та друзів» - висловилася Настя.

Також вона додала, що дорослі повинні зробити все можливе, щоб повернути цих дітей у нормальне життя, допомогти подолати їхні страхи, зменшити біль, повірити у власні сили та у світле майбутнє. На завершення виконавиця запросила взяти участь у збиранні коштів на реабілітацію дітей війни.

«Це настільки сильно і щиро, сльози течуть рікою від вашого виконання; Сильно👍, пісня чудова, до сліз; Україна наша сильна, до божевілля кохана, і найголовніше буде вільна😍; Як добре 😍💔😭; Bravo😍 дуже добре ❤️; Нехай закінчиться війна🙏 нехай прийде світ шляхом перемоги України над проклятим і найлютішим ворогом 💙💛» - пишуть у мережі.

Нагадаємо, що Каменських довела до сліз відео про українців у День пам'яті про захисників .

Як повідомляла Politeka, Каменських виявила слабке виправдання співпраці з Росії після 2014 року.

Також Politeka писала, що Каменських, яка повернулася до України без Потапа, вирішила висловитись.