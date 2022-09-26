Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская певица Настя Каменских после возвращения домой из заграницы всячески доказывает свой патриотичный настрой и показывает, как поддерживает других украинцев. Несмотря на множественную критику, в Инстаграм Каменских появляются новые различные кадры из ее работы.

«Для меня великая честь стать частью международного благотворительного проекта "Для детей ради будущего". Ведь дети действительно наше будущее. И сейчас они, как никогда, нуждаются в нашей любви, поддержке и помощи. Особенно те дети, которые пережили временную оккупацию, потеряли дом, а некоторые потеряли родных и друзей 🥺» - высказалась Настя.

Также она добавила, что взрослые должны сделать все возможное, чтобы вернуть этих детей в нормальную жизнь, помочь преодолеть их страхи, уменьшить боль, поверить в собственные силы и в светлое будущее. В завершении исполнительница пригласила принять участие в сборе средств на реабилитацию детей войны.

«Это настолько сильно и искренне, слезы текут по реке от вашего исполнения; Сильно👍, песня замечательная, до слез😢; Украина наша сильная, до безумия любимая, и главнее будет свободна😍; Как хорошо 😍💔😭; Bravo😍 очень хорошо ❤️; Пусть закончится война🙏 пусть придет мир путем победы Украины над проклятым и злейшим врагом💙💛» - пишут в сети.

Напомним, что Каменских довела до слез видео об украинцах в День памяти о защитниках.

Как сообщала Politeka, Каменских нашла слабое оправдание сотрудничества с рф после 2014 года.

Также Politeka писала, что Каменских, которая вернулась в Украину без Потапа, решила высказаться.