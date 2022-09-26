Як пише Politeka.net, переможниця 9-го сезону шоу "Холостяк" Даша Квіткова дуже активно веде свій блог у Instagram, де докладно розповідала про сімейне життя з Микитою Добриніним. Якщо спочатку її ролики були в основному про поточні події, то потім блог поступово став набувати різних напрямків.

Так, у розділі Instagram-Stories блогерша показала, як доглядає свою шкіру, вона нанесла маску на обличчя, а потім її змила і похвалилася результатом.

Цікаво, що косметичні процедури Квіткова проводить на пару із Добриніним.

На одному із сімейних кадрів Даша засвітила Микиту з маскою на обличчі.

Раніше ми писали, Квіткова у ванній показала обличчя поблизу та повідомила, що отримала синець. Блогерша посмішила запевнити, що її чоловік не має до цього жодного стосунку. Квіткова травмувалася сама - невдало нахилилася у ванні та вдарилася.

Нагадаємо, що схудла після пологів Квіткова з "Холостяка" вразила виглядом фігури

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