Як пише Politeka.net, переможниця 9-го сезону шоу "Холостяк" Даша Квіткова дуже активно веде свій блог у Instagram, де докладно розповідала про сімейне життя з Микитою Добриніним. Якщо спочатку її ролики були в основному про поточні події, то потім блог поступово став набувати різних напрямків.
Так, у розділі Instagram-Stories блогерша показала, як доглядає свою шкіру, вона нанесла маску на обличчя, а потім її змила і похвалилася результатом.
Цікаво, що косметичні процедури Квіткова проводить на пару із Добриніним.
На одному із сімейних кадрів Даша засвітила Микиту з маскою на обличчі.
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Раніше ми писали, Квіткова у ванній показала обличчя поблизу та повідомила, що отримала синець. Блогерша посмішила запевнити, що її чоловік не має до цього жодного стосунку. Квіткова травмувалася сама - невдало нахилилася у ванні та вдарилася.
Нагадаємо, що схудла після пологів Квіткова з "Холостяка" вразила виглядом фігури
А ще Politeka повідомляла, що дружина "Холостяка" Добриніна показала освіту, яка з'явилася у неї на тілі
Також Politeka писала, що Квіткова з "Холостяка" після елегантних образів вбралася в "балахон".