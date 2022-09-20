Популярная украинская блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая год назад родила сына Льва, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась забавным фотоколлажем, на котором собрала несколько своих снимков в необычном образе.

На новых черно-белых фотографиях Даша запечатлела себя дома в зеркало, забавно позировала и кривлялась. Перед камерой она пояивлась в необычном образе – черных штанах с пледом и клетчатом балахоне-рубашке. Волосы девушки собраны в небрежный пучок на макушке, а на лице легкий макияж. Стоит отметить, что этот образ очень отличается от элегантных и вычурных образов, которые блогерша демонстрировала накануне.

В подписи к фотоколлажу Квиткова ничего не написала, оставила лиши забавный эмодзи. Зато поклонники тут же принялись комментировать ее новую публикацию: "Как красиво", "Классная комната", "Как всегда", "Очень крутой лук", "Даша, очень стильно, как всегда", "Как будто вернулась в 2018 год, но так круто", "Как круто!", "Бунтарка", "Красота", "Какая классная", "Красотка", "Такие кайфовые фото", "Скажите, пожалуйста, откуда косуха из видео?".

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