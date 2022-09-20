Жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова показала, какое у нее образование появилось на теле.

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Даше удалось победить на проекте, после чего она встречалась с Никитой, а потом пара официально оформила отношения. Уже в прошлом году Квиткова родила первенца - сына, которого назвали Львом. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Даша решила показать свою руку, на которой можно увидеть новое образование.

"Была сегодня у врача со своей гигромой (эта шишка на руке).

1. Нужно сделать узи.

2. Делать массажи самостоятельно и разрабатывать.

3. Вырезать ее врач не хочет, посмотрим на нее через две недели, може будем делать пункцию, или уже хирургическое вмешательство, если за две недели массажей она не станет мягче", - написала Даша.

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