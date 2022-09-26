Как пишет Politeka.net, победительница 9-го сезона шоу "Холостяк" Даша Квиткова очень активно ведет свой блог в Instagram, где подробно рассказывала о семейной жизни с Никитой Добрыниным. Если вначале ее ролики были в основном о текущих событиях, то потом блог постепенно стал приобретать разные направления.

Так, в разделе Instagram-Stories блогерша показала, как ухаживает за своей кожей, она нанесла маску на лицо, а потом ее смыла и похвасталась результатом.

Интересно, что косметические процедуры Квиткова проводит на пару с Добрыниным.

На одном из семейных кадров Даша засветила Никиту с маской на лице.

Ранее мы писали, Квиткова в ванной показала лицо вблизи и сообщила, что получила синяк. Блогерша посмешила заверить, что ее супруг не имеет к этому никакого отношения. Квиткова травмировалась сама - неудачно наклонилась в ванне и ударилась.

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