Сам Еллерт у розпал повномасштабної війни Росії проти України поїхав до США, через що тепер його часто критикують. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Олександр вирішив висловитись

"Яка ж темрява відбувається в країні на букву ри. Як по-комуністично начхати на людей. Невдоволених на мітингах глушать кийками… невдоволених у мережі глушать проплаченими блогерами з посилом «1% – це не багато». Чи бачили цей сюр? На прикладі, що одна цукерка в пачці - це лише 1%. Вектор сенсу "не шкода"", - пише екс-обранець Ксенії Мішиної.

Еллерт вважає, що таким чином влада рф влаштувала геноцид свого народу.



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"І власне ті, кого не шкода, від 300к до мільйона... геноцид і своїх виходить. Або якути не свої?! Велика чистка народу, причому це шоу показують по всіх каналах світу, крім своїх. На своїх транслюють, що втрати тисяч п'ять. Іржаві автомати в руки і ... символічно іржаві автомати прогнилим людям ... і весь цей морок привезуть захищати вигадано свої землі 🤦🏻‍♂️ Слава Україні, влучності нашим хлопцям! 🦾 ", - додав Еллерт.

Українці в коментарях розктритикували "експерта", який втік за кордон: "Як же патріотично втекти за кордон", "Краще мовчати у вашій ситуації", "А Ви на морі?)".

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