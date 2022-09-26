Сам Эллерт в разгар полномасштабной войны рф против Украины уехал в США, из-за чего теперь его часто критикуют. В этот раз на своей странице в Instagram Александр решил высказаться

"Какой же мрак происходит в стране на букву ры. Как по-коммунистически плевать на людей. Недовольных на митингах глушат дубинами… недовольных в сети глушат проплаченными блогерами с посылом «1% это не много». Видели этот сюр? На примере что одна конфета в пачке - это всего лишь 1%. Вектор смысла «не жалко»", — пишет экс-избранник Ксении Мишиной.

Эллерт считает, что таким образом власти рф устроили геноцид собственного народа.



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"И собственно те, кого не жалко, от 300к до миллиона… геноцид и своих получается. Или якуты не свои?! Великая чистка народа, причём это шоу показывают по всем каналам мира, кроме своих. На своих транслируют, что потери тыщ пять. Ржавые автоматы в руки и… символично ржавые автоматы прогнившим людям… и весь этот мрак привезут защищать выдумано свои земли🤦🏻‍♂️Слава Украине, точности нашим ребятам!🦾", — добавил Эллерт.

Украинцы в комментариях расктритиковали сбежавшего за границу "эксперта": "Как же патриотично сбежать за границу", "Лучше молчать в вашей ситуации", "А Вы на море?)".

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