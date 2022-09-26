Даша Кацуріна розкрила причину розлучення з екс-чоловіком, і додала, що цей негативний досвід зробив її дорослішою.

Український ресторатор Даша Кацуріна розповіла, чому розлучилася із чоловіком Михайлом Кацуріним, з яким виховувала двох дітей. Зараз Михайло Кацурін зустрічається зі співачкою Надією Дорофєєвою, а Даша почала стосунки з Володимиром Дантесом. Коментар про це Даша дала в інтерв'ю Василісі Фроловій.

Як поділилася Даша Кацуріна, їхні стосунки вижили себе. За словами ресторатора, вона давала мало вільного простору чоловікові, який йому був необхідний. Наразі екси вже офіційно розлучені.

"Не треба так багато працювати разом, треба давати простір один одному. Ми дуже зліпилися з Мишком. А потім, коли він почав розклеюватися, бо це не прикольно, я така: "А я не знаю, як без нього! Іди до мене!". Це не прикольно. У нього зворотний такий імпульс: "Та ні, я хочу сам". Зараз я аналізую всі свої вчинки в цих попередніх відносинах, я розумію, що, бл*ха, як він жив усі сім років. Я розумію, що я стерва ще та", - розповіла Даша Кацуріна.

Варто зазначити, що Володимир Дантес 18 березня 2022 року заявив, що розлучився з Дорофєєвою. Офіційно розлучення артисти поки що не оформляли. Новим обранцем Дорофєєвої є Михайло Кацурін, а його дружина Даша полягає у стосунках із Дантесом.

Нагадаємо, що Дантес після розлучення з Дорофєєвою спантеличив любовними кадрами з Кацуріною та її дітьми.

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