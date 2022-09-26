Популярна українська співачка Ліда Лі, яка була підопічною лейблу Монатика та брала участь у шоу "Танці зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу співачка виклала чарівні кадри із нової осінньої фотосесії, на яких з'явилася у незвичайному образі, ще й президента Зеленського згадала.

Як видно, Ліда зображена в цікавій локації, вона розтягнулася в плетеному вуличному кріслі в незвичайній позі і втомлено дивиться в об'єктив. Перед камерою дівчина з'явилася у довгому мішкуватому вбранні сірого відтінку та чорних шльопанцях-в'єтнамках. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж. На другій фотографії обличчя співачки зняте більшим планом, тут вона весело посміхається. Також у своєму посту Ліда показала кумедний фрагмент інтерв'ю президента Володимира Зеленського, який став вірусним у мережі, де глава держави відповідає на запитання про улюблений анекдот про путін.

У підписі до публікації Ліла Лі написала: "1 фото: коли прочитала новини, про постачання ППО NASAMS. 2 фото: дізналася улюблений жарт Володимира Зеленського про Путіна. Які ваші варіанти". Шанувальники тут же почали коментувати нову фотосесію зірки: "Як завжди чарівна", "Мертвий Путлер", "Красуня наша", "1 фото: Викопала всю картоплю. 2 фото: Викопала всю картоплю", "А де такі красиві сережки можна придбати? ", "Красуня", "Будемо чекати. Може, після нашої перемоги Володимир Олександрович сам його і розповість все ж таки".

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