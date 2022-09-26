Популярная украинская певица Лида Ли, которая была подопечной лейбла Монатика и принимала участие в шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз певица выложила очаровательные кадры из новой осенней фотосессии, на которых появилась в необычном образе, еще и президента Зеленского вспомнила.

Как видно, Лида запечатлена в интересной локации, она растянулась в плетенном уличном кресле в необычной позе и устало смотрит в объектив. Перед камерой девушка появилась в длинном мешковатом наряде серого оттенка и черных шлепках-вьетнамках. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж. На второй фотографии лицо певицы снято более крупным планом, здесь она весело улыбается. Также в своем посте Лида показала забавный фрагмент интервью президента Владимира Зеленского, который стал вирусным в сети, где глава государства отвечает на вопрос о любимом анекдоте о путине.

В подписи к публикации Лила Ли написала: "1 фото: когда прочла новости, о поставках ПВО NASAMS. 2 фото: узнала любимую шутку Владимира Зеленского о Путине. Какие ваши варианты". Поклонники тут же принялись комментировать новую фотосессию звезды: "Как всегда очаровательна", "Мертвый Путлер", "Красавица наша", "1 фото: Выкопала весь картофель. 2 фото: Выкопала весь картофель", "А где такие серьги красивые можно приобрести?", "Красотка", "Будем ждать. Может, после нашей победы Владимир Александрович сам его и расскажет все же".

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