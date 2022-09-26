Популярна українська балерина, багаторічна суддя шоу "Танців із зірками" та директор Київського хореографічного коледжу Катерина Кухар, яка разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася зворушливим відео, в якому зібрала свої найкращі образи на "Танцях із зірками".

На фото та відео Катя позує у розкішних сукнях, у яких красувалася перед глядачами танцювального шоу. Так, серед знімків можна побачити, як балерина прийшла на ефір в образі казкового персонажа Малефісенти. Також на одному з кадрів Катю можна побачити під час пристрасного танцю із чоловіком Олександром Стояновим.

У підписі до публікації Кухар написала: "Другий сезон в ефірі @tanci1plus1. Хочу сказати, що переглядати архіви зараз – ще той щемливий експірієнс".

Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію зірки: "Захоплююся вашою красою, витонченістю, вишуканістю", "Краса яка! Дякую за чудові спогади! Чекаємо ще", "Божественна, неповторна, фантастична і шалено талановита і красива!", "Неперевершене шоу, неперевершена ви", "Ви неймовірні!", "Ваш стиль такий спокусливий!".

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