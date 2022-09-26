Популярний український ресторатор, блогер та шоумен Євген Клопотенко, який був переможцем одного із сезонів шоу "Майстер Шеф", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шеф-кухар представив українцям свій рецепт приготування простої та ситної страви з бюджетних інгредієнтів.

Як видно, Євген опублікував відео, на якому "чаклує" на кухні, цього разу він вирішив приготувати тушковану рибу з карткою. За словами ресторатора, він поставив собі за мету давати українцям прості, зрозумілі, а головне, доступні рецепти ситних страв.

У підписі до публікації він описав свій рецепт: "Берете картоплю, рибу, тушкуєте, а потім додаєте лише один інгредієнт, що зробить це все дуже овочевим і збалансованим по смаку. Я не жартую. А ще це буде способом додати у страву багато-багато овочів і спецій, але заплатити за все у загальній сумі менше. Знайшов я такий невеличкий спосіб. У мене зараз взагалі мета - частіше давати такі рецепти, щоб вам було просто, доступно, зрозуміло і швидко готувати. Отже, рецепт. Ріжете 500 г філе хека, 3 картоплини, обсмажуєте на доброму шматі вершкового масла, додаєте 100 мл води, лаврове листя і тушкуєте 20-25 хвилин. А потім берете той самий інгредієнт, що змінить все. Це томатна заправка з перцем. Я прям дуже повірив у цей продукт, бо це просто овочі, які приготували та засунули у пачку".

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