Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram Іванна показала свого тата, який отримав серйозне поранення, захищаючи Україну від російських загарбників.
"Еліза вчора спілкувалась з дідом. Тато вже встає сам, але права рука все ще не працює. Мовлення також ще порушене! І частями він забуває мене, сестру та своїх внучок((", — зізнається обраниця Сасанчина.
Дівчина також звернулася до українців з проханням про допомогу.
"Прошу всіх небайдужих помолитись за нього. Він цього заслуговує, так як і кожен захисник, який ризикував і ризикує своїм життям та здоров'ям заради нашого з вами спокою", — наголосила Іванна.
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Раніше дружина зірки "Голос країни" розповіла, що в їхньої доньки Елізабет після народження на обличчі з’явилась гемангіома (скупчення судин). Консервативне лікування не допомагає, а операцію доводиться переносити вже кілька місяців через хвороби в дитини.
Нащодавно молода матуся з донечкою знову були на огляді, вислухали багатьох хірургів, і вирішили спостерігати та пробувати інші методи лікування, а якщо нічого не допоможе, тоді гемангіому таки видалять хірургічно.
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