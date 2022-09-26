Дружина переможця шоу "Голос. Діти" та "Голос країни" Романа Сасанчина розповіла про стан свого батька, який воював із окупантами.

Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram Іванна показала свого тата, який отримав серйозне поранення, захищаючи Україну від російських загарбників.

"Еліза вчора спілкувалась з дідом. Тато вже встає сам, але права рука все ще не працює. Мовлення також ще порушене! І частями він забуває мене, сестру та своїх внучок((", — зізнається обраниця Сасанчина.

Дівчина також звернулася до українців з проханням про допомогу.

"Прошу всіх небайдужих помолитись за нього. Він цього заслуговує, так як і кожен захисник, який ризикував і ризикує своїм життям та здоров'ям заради нашого з вами спокою", — наголосила Іванна.

Раніше дружина зірки "Голос країни" розповіла, що в їхньої доньки Елізабет після народження на обличчі з’явилась гемангіома (скупчення судин). Консервативне лікування не допомагає, а операцію доводиться переносити вже кілька місяців через хвороби в дитини.

Нащодавно молода матуся з донечкою знову були на огляді, вислухали багатьох хірургів, і вирішили спостерігати та пробувати інші методи лікування, а якщо нічого не допоможе, тоді гемангіому таки видалять хірургічно.

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