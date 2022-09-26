Жена победителя шоу "Голос. Дети" и "Голос країни" Романа Сасанчина рассказала о состоянии своего отца, который воевал с оккупантами.

На этот раз в стирис на своей странице в Instagram Иванна показала своего папу, который получил серьезное ранение, защищая Украину от российских захватчиков.

"Элиза вчера общалась с дедом. Папа уже встает сам, но правая рука все еще не работает. Речь тоже еще нарушена! И частями он забывает меня, сестру и своих внучек((", — признается избранница Сасанчина.

Девушка также обратилась к украинцам с просьбой о помощи.

"Прошу всех небезразличных помолиться за него. Он этого заслуживает, так как и каждый защитник, рисковавший и рискующий своей жизнью и здоровьем ради нашего с вами покоя", — подчеркнула Иванна.

Ранее жена звезды "Голос країни" рассказала, что у их дочери Элизабет после рождения на лице появилась гемангиома (скопление сосудов). Консервативное лечение не помогает, а операцию приходится переносить уже несколько месяцев из-за болезней у ребенка.

Недавно молодая мамочка с дочкой снова были на осмотре, выслушали многих хирургов, и решили наблюдать и пробовать другие методы лечения, а если ничего не поможет, тогда гемангиому удаляют хирургически.

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