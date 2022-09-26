Українська співачка Ганна Трінчер вийшла заміж за свого обранця блогера Олександра Волошина, весільний розпис відбувся до Києва у вихідні.

Як пише Politeka.net, молодята активно ведуть сторінки в Instagram і вже похвалилися весільною фотосесією у себе в акаунтах.

Так, Ганна Трінчер на розпис одягла білу асиметричну сукню, яка ефектно підкреслювала її бюст і стегна. Образ нареченої доповнювали витончені сережки та намисто на шиї. Волошин одягнув чорний класичний костюм, білу сорочку і пояс Louis Vuitton.

Зіркові колеги та звичайні українці почали вітати співачку з важливою подією.

«Я НЕ МОООЖУУУУ ЯКІ ВИ ГАРНІ 🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹 щастя вам дорогенькі!!!!!! 🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍 », - побажала українська актриса та зірка серіалу «Кріпосна» Наталка Денисенко.

Інша артистка та відома холостячка Ксенія Мішина не знайшла, що сказати і замість слів поставила просто лайк.

«Будьте щасливі вічно», – пораділа за Трінчер дружина Остапчука Христина Горняк.

"Які ви круті", "Безмежного щастя вам", - бажають інші українці.

Нагадаємо, Ганна Трінчер чесно зізналася, скільки витратила грошей на весілля.

Як повідомляла Politeka, біда трапилася з Анною Трінчер напередодні весілля.

Також Politeka писала, Трінчер у сукні зі сміливими вирізами влаштувала ціле шоу у метро.