Як пише Politeka.net, молодята активно ведуть сторінки в Instagram і вже похвалилися весільною фотосесією у себе в акаунтах.
Так, Ганна Трінчер на розпис одягла білу асиметричну сукню, яка ефектно підкреслювала її бюст і стегна. Образ нареченої доповнювали витончені сережки та намисто на шиї. Волошин одягнув чорний класичний костюм, білу сорочку і пояс Louis Vuitton.
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Зіркові колеги та звичайні українці почали вітати співачку з важливою подією.
«Я НЕ МОООЖУУУУ ЯКІ ВИ ГАРНІ 🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹 щастя вам дорогенькі!!!!!! 🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍 », - побажала українська актриса та зірка серіалу «Кріпосна» Наталка Денисенко.
Інша артистка та відома холостячка Ксенія Мішина не знайшла, що сказати і замість слів поставила просто лайк.
«Будьте щасливі вічно», – пораділа за Трінчер дружина Остапчука Христина Горняк.
"Які ви круті", "Безмежного щастя вам", - бажають інші українці.
Нагадаємо, Ганна Трінчер чесно зізналася, скільки витратила грошей на весілля.
Як повідомляла Politeka, біда трапилася з Анною Трінчер напередодні весілля.
Також Politeka писала, Трінчер у сукні зі сміливими вирізами влаштувала ціле шоу у метро.