Украинская певица Анна Тринчер вышла замуж за своего избранника блоггера Александра Волошина, свадебная роспись состоялась в Киев на выходных.

Как пишет Politeka.net, молодожены активно ведут страницы в Instagram и уже похвастались свадебной фотосессией у себя в аккаунтах.

Так, Анна Тринчер на роспись одела белоснежное асимметричное платье, которое эффектно подчеркивало ее бюст и бедра. Образ невесты дополняли изящные серьги и ожерелье на шее. Волошин же надел черный классический костюм, белую рубашку и пояс Louis Vuitton.

Звездные коллеги и обычные украинцы принялись поздравлять певицу с важным событием.

«Я не могу, какие вы красивые. Счастья вам молодые», - пожелала украинская актриса и звезда сериала «Крепостная» Наталка Денисенко.

Другая артистка и известная холостячка Ксения Мишина не нашла, что сказать и вместо слов поставила просто лайк.

«Будьте счастливы вечно», - порадовалась за Тринчер жена Остапчука Кристина Горняк.

«Какие вы крутые», «Безграничного счастья вам», - желают другие украинцы.

Напомним, Анна Тринчер честно призналась, сколько потратила денег на свадьбу.

Как сообщала Politeka, беда случилась с Анной Тринчер накануне свадьбы.

Также Politeka писала, Тринчер в платье со смелыми вырезами устроила целое шоу в метро.