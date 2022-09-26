Как пишет Politeka.net, молодожены активно ведут страницы в Instagram и уже похвастались свадебной фотосессией у себя в аккаунтах.
Так, Анна Тринчер на роспись одела белоснежное асимметричное платье, которое эффектно подчеркивало ее бюст и бедра. Образ невесты дополняли изящные серьги и ожерелье на шее. Волошин же надел черный классический костюм, белую рубашку и пояс Louis Vuitton.
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Звездные коллеги и обычные украинцы принялись поздравлять певицу с важным событием.
«Я не могу, какие вы красивые. Счастья вам молодые», - пожелала украинская актриса и звезда сериала «Крепостная» Наталка Денисенко.
Другая артистка и известная холостячка Ксения Мишина не нашла, что сказать и вместо слов поставила просто лайк.
«Будьте счастливы вечно», - порадовалась за Тринчер жена Остапчука Кристина Горняк.
«Какие вы крутые», «Безграничного счастья вам», - желают другие украинцы.
Напомним, Анна Тринчер честно призналась, сколько потратила денег на свадьбу.
Как сообщала Politeka, беда случилась с Анной Тринчер накануне свадьбы.
Также Politeka писала, Тринчер в платье со смелыми вырезами устроила целое шоу в метро.