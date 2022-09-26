Співак та екс-ведучий "Орла і Решки" Коля Сєрга, який зараз захищає батьківщину від російських загарбників, записав нове відеозвернення до українців.

На своїй сторінці в Instagram артист розмістив важливий пост, у якому звернувся до українців на окупованих територіях.

"Брати і сестри! Зараз вас залякують, погрожують, переслідують. Тим самим виказуючи свою слабкість, свій страх, свою ницість. Окупант розуміє, що він приречений. Що йому залишились лічені місяці. І б’ється в конвульсіях. Вражає критичну інфраструктуру. Проводить нічого не гідні референдуми. Мобілізує резервну армію, нікому не пояснюючи куди ділася регулярна", — каже Сєрга.

Микола наголосив, що ворог намагається брати нас кількістю, бо для нього життя людини нічого не варте.

"А для нас варте. Бо одна втрата з їх сторони - це один вбитий мародер і насильник. А одна втрата з нашої сторони - це загиблий українець. А це вже велика втрата для всього світу. Бо українці будують. Українці створюють. Українці є камертоном сміливості, відданості і вправності в усьому світі. Українці зараз приклад для кожної свідомої людини", — переконаний співак.

Артист закликав українців ігнорувати псевдореферендуми.

"Ігноруйте цей цирк. Референдуми в українських містах не визнає ні одна цивілізована країна світу. Бо вони позбавлені логіки і здорового глузду, не кажучи про юридичні обґрунтування. Заповнювати цей бюлетень це як збиратися розрахуватися в супермаркеті грошима з ігри «монополія». Ви і самі це прекрасно розумієте. Тому усіма способами не дозволяйте своїм менш свідомим друзям і близьким приймати участь у цій вакханалії. Чиніть опір окупанту", — додав Коля.

Сєрга також наголосив, що наші воїни вже поруч.

"Ваш супротив є орієнтиром для них. Це як світло у вікні, яке веде крізь темряву. І кожна мить вашої боротьби, кожен ваш вчинок, кожен ваш подвиг робить це світло більш яскравим. Ми з вами обов’язково переможемо! Слава Україні!", — резюмував артист.

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