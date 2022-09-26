Певец и экс-ведущий "Орла и Решки" Коля Серга, сейчас защищающий родину от российских захватчиков, записал новое видеообращение к украинцам.

На своей странице в Instagram артист разместил важный пост, в котором обратился к украинцам на оккупированных территориях.

"Братья и сестры! Сейчас вас запугивают, угрожают, преследуют. Тем самым выражая свою слабость, свой страх, свою низость. Оккупант понимает, что он обречен. Что ему остались считанные месяцы. И бьется в конвульсиях. Поражает критическую инфраструктуру. Проводит ничего не стоящие референдумы. Мобилизует резервную армию, никому не объясняя куда делась регулярная", - говорит Серга.

Николай подчеркнул, что враг пытается брать нас количеством, потому что для него жизнь человека ничего не стоит.

"А для нас стоит. Потому что одна потеря с их стороны – это один убитый мародер и насильник. А одна потеря с нашей стороны – это погибший украинец. А это уже большая потеря для всего мира. Потому что украинцы строят. Украинцы создают. Украинцы являются камертоном смелости, преданности и сноровки во всем мире. Украинцы сейчас пример для каждого сознательного человека", — убежден певец.

Артист призвал украинцев игнорировать псевдореферендумы.

"Игнорируйте этот цирк. Референдумы в украинских городах не признает ни одна цивилизованная страна мира. Потому что они лишены логики и здравого смысла, не говоря о юридических обоснованиях. Заполнять этот бюллетень это как собираться рассчитаться в супермаркете деньгами по игре «монополия». Вы и сами это прекрасно понимаете. Поэтому всеми способами не позволяйте своим менее сознательным друзьям и близким принимать участие в этой вакханалии. Сопротивляйтесь оккупанту", — добавил Коля.

Серга также подчеркнул, что наши воины уже рядом.

"Ваше сопротивление является ориентиром для них. Это как свет в окне, ведущий сквозь темноту. И каждое мгновение вашей борьбы, каждый ваш поступок, каждый ваш подвиг делает этот свет более ярким. Мы с вами обязательно победим! Слава Украине!" , – резюмировал артист.

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