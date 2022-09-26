Відома українська співачка Злата Огневич зізналася, що навіть у відпустці знаходить час для репетицій.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Злата Огневич, яка нещодавно вирушила на відпочинок до Греції, вирішила трохи розповісти про подорожі та свої репетиції за кордоном. На цей раз артистка представила кілька цікавих кадрів на своїй сторінці в Інстаграмі.

Зокрема, артистка зізналася, що навіть у відпустці знаходить час для репетицій. Так, перебуваючи в Ханьї - місті Греції - вона домовилася з консерваторією, щоб зайнятися там музикою. Злата Огневич трохи запізнилася, але все ж таки її пустили. Співачка показала затишну кімнату, де стояли рояль та піаніно, на яких артистка зіграла.

"На роялі спить кіт, поруч грають діти. Все класно... Щоправда, переплутала трохи вхід. Мені потрібна консерваторія, а я в театр зайшла", - зізналася Злата Огневич, розповівши про свої пригоди.

Злата Огневич прогулялася Грецією в жовтому топі і легкій білій сорочці, яку вона відкрила. Не обійшлося без головного убору, цього разу трендової шовкової хустки у синьо-жовтий малюнок. Її повсякденний образ доповнили аксесуари: тонкі довгі ланцюжки та кулончик, а також сонцезахисні окуляри у круглій оправі.

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