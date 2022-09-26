Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Злата Огневич, недавно отправившаяся на отдых в Грецию, решила немного рассказать о путешествиях и своих репетициях за границей. В этот раз артистка представила несколько интересных кадров на своей странице в Инстаграмме.
В частности, артистка призналась, что даже в отпуске, находит время для репетиций. Так, находясь в Ханье - городе в Греции - она договорилась с консерваторией, чтобы заняться там музыкой. Злата Огневич немного опоздала, но все же ее пустили. Певица показала уютную комнату, где стояли рояль и пианино, на которых артистка сыграла.
"На рояле спит кот, а рядом играют дети. Все классно... Правда перепутала немного вход. Мне нужна консерватория, а я в театр зашла", - призналась Злата Огневич, рассказывая о своих приключениях.
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Злата Огневич прогулялась по Греции в желтом топе и легкой белой рубашке, которую она распахнула. Не обошлось без головного убора, в этот раз трендового шелкового платка в сине-желтый рисунок. Ее повседневный образ дополнили аксессуары: тонкие длинные цепочки и кулончик, а также солцезащитные очки в круглой оправе.
Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".
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