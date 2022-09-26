Півфіналіст гучного реаліті-шоу “Холостячка“ та радіоведучий Андрій Рибак, який нещодавно одружився, вирішив згадати, як виглядав у минулі часи, а також похвалився фотографією з Володимиром Зеленським.
Архівні знімки він виклав у себе в Instagram у форматі сторіс.
Так, Андрій Рибак був зіркою гумористичного проекту "Ліга сміху".
«Колишнє і таке», - підписав він.
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Також він показала кадри під час зйомок «Кварталу 95», де з'явився в образі брутального чоловіка.
Крім того, продемонстрував знімок, зроблений на борту літака, де знаходився Володимир Зеленський до свого президентства. Тоді він був шоуменом та художнім керівником «Студії Квартал-95».
І хоча Рибак та майбутній президент України сиділи досить далеко один від одного, фіналіст «Холостячки» підписав знімок "З Зеленським".
Після цього він запитав своїх фоловерів: «Це ж рахується?».
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