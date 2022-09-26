Полуфиналист нашумевшего реалити-шоу “Холостячка“ и радиоведущий Андрей Рыбак, который недавно женился, решил вспомнить, как выглядел в былые времена, а также похвастался фотографией с Владимиром Зеленским.
Архивные снимки он выложил у себя в Instagram в формате сторис.
Так, Андрей Рыбак был звездой юмористическо проекта “Лига смеха“.
«Былое и такое», - подписал он.
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Также он показала кадры во время съёмок «Квартала 95», где предстал в образе брутального мужчины.
Кроме того, продемонстрировал снимок, сделанный на борту самолета, в котором находился Владимир Зеленский до своего президентства. Тогда он был шоуменом и художественным руководителем «Студии Квартал-95».
И хотя Рыбак и будующий президент Украины сидели довольно далеко друг от друга, финалист «Холостячки» подписал снимок "С Зеленским".
После этого он спросил своих фолловеров: «Это ж считается?»
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