Полуфиналист нашумевшего реалити-шоу “Холостячка“ и радиоведущий Андрей Рыбак, который недавно женился, решил вспомнить, как выглядел в былые времена, а также похвастался фотографией с Владимиром Зеленским.

Архивные снимки он выложил у себя в Instagram в формате сторис.

Так, Андрей Рыбак был звездой юмористическо проекта “Лига смеха“.

«Былое и такое», - подписал он.

Также он показала кадры во время съёмок «Квартала 95», где предстал в образе брутального мужчины.

Кроме того, продемонстрировал снимок, сделанный на борту самолета, в котором находился Владимир Зеленский до своего президентства. Тогда он был шоуменом и художественным руководителем «Студии Квартал-95».

И хотя Рыбак и будующий президент Украины сидели довольно далеко друг от друга, финалист «Холостячки» подписал снимок "С Зеленским".

После этого он спросил своих фолловеров: «Это ж считается?»

Напомним, Рыбак из "Холостячки" показал, чем его балует красавица-жена после свадьбы: не удержался и сфотографировал

А еще Politeka сообщала, что Рыбак из "Холостячки" показал, куда увез молодую жену в медовый месяц, фото

Также Politeka писала, гордый Андрей Рыбак из "Холостячки" похвастался стильной супругой, ради которой отказался от Мишиной