Раніше MamaRika разом зі своїм чоловіком гумористом Сергієм Середою та маленьким сином Давідом виїхали за кордон, щоб взяти участь у благодійних концертах на підтримку України. Для родини це була непроста пригода, оскільки вони з дитиною постійно були в дорозі та жили не в найкращих умовах.
Тепер зіркове подружжя нарешті повернулося в Україну, але не обійшлося й без нових труднощів. У сторіс на своїй сторінці в Instagram артистка поскраржилася на самопочуття після приїзду додому.
"Мій організм зрозумів, що ми вдома, і я просто розвалилася, як тільки переступила поріг. Харчове отруєння, шлунок, головний біль і т.д. Це логічне завершення цієї феєричної поїздки. Ми страшенно втомилися за цих 2 місяці і потребуємо перезагрузки та часу вдома з сім'єю", — зізнається Анастасія.
Співачка також додала, що через хворобу на кілька днів зникне з соцмереж.
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"Я пропаду на кілька днів з інсти. Обіцяю повернутися в вертикалі та бодрячком. Люблю вас!", — наголосила MamaRika.
Відзначимо, кілька тижнів тому, ще перебуваючи в Європі, співачка перехворіла на коронавірус. У Польщі вона не могла потрапити до лікаря, бо там, за її словами, прийому потрібно чекати декілька місяців, і купити ліки без рецепта там також було неможливо.
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