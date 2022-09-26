Переможниця третього сезону шоу "Х-фактор" Аїда Ніколайчук, яка виступає під сценічним ім'ям AIDA, повідомила гарну новину для іноземців та українців, які перебувають у Європі.

Як пише Politeka.net, переможниця третього сезону українського шоу талантів «Х-фактор» Аїда Ніколайчук продовжує радувати шанувальників подробицями творчого життя, чого не скажеш про особисте.

Співачка, яка володіє чудовим вокалом, виклала знімок афіші та розповіла, що наступного місяця її можна буде почути на сцені у Гамбурзі (Німеччина).

"Побачимося на Hamburg Music Week 💙💛", - повідомила Ніколайчук.

Фанати, серед яких багато іноземців, поспішили відгукнутися.

"О Боже, це чудова новина",

"Я дуже хочу потрапити на концерт", - пишуть у мережі.

Раніше ми писали, що днями 40-річна Аїда випустила у світ свою нову пісню під назвою «Ліхтар». Молода жінка оголосила про це у своєму мікроблозі, де постала у дуже сміливому образі. У кадрі Аїда позує в колготках у сітку та об'ємному жакеті. Ні штанів, ні спідниці на знімку не видно. Доповнили образ потужні черевики та мініатюрна сумка через плече.

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