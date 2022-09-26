Як пише Politeka.net , відома українська телеведуча Лілія Рерік активно веде свою сторінку в соцмережах, тому її шанувальники не встигають занудьгувати і завжди перебувають у курсі подій у житті зірки.
Як відомо, на початку вересня телеведуча знову вийшла в ефір зі студії інформаційно-пізнавального проекту "Ранок Вдома" на каналі "Дом".
Тепер Ребрик регулярно показує у своїх сторіс-Instagram, як йдуть підготовки до випусків. І цього разу не став винятком.
У кадрі Лілія позують у модних варених джинсах та яскравій сорочці у смужку. Доповнили образ стильне укладання зі злегка завитими локонами та трохи помітний макіяж.
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У новому образі зірка виглядає дуже гармонійно та по-домашньому.
Нагадаємо, що Ребрик зачарувала прогулянкою із дочками, милі фото.
Як повідомляла Politeka, Ребрик показала стильні луки дочок, вразивши їхню красою.
Також Politeka писала, що Ребрик у романтичному образі нагадала про цінність найпростіших радостей.