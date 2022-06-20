Как сообщает Politeka.net, телеведущая Лилия Ребрик счастливая мама двух девочек Дианы и Полины. Артистка устроила с детьми яркую и стильную фотосессию. Семейными фото она поделилась на своей странице в Инстаграм.
"Ловим мгновения такого хрупкого мира. Хочется, чтобы дети имели детство…", - подписала кадры Лилия Ребрик и добавила трогательное стихотворение от подписчицы.
На снимках девочки покатались с Лилией на качелях и прогулялись по лавандовому полю. Звездная мама счастливо смеется на каждом из представленных кадров.
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Все трое одеты в стильные и милые платья - дети розовых в белый горошек, а Лилия выбрала нежный голубой оттенок. Кроме того телеведущая украсила свой образ аксессуарами - подобрала украшения и поясок, который подчеркнул талию.
Пользователи сети оставили этой милой семейке много умиленных комментариев: "Какие красивые девушки", "Боже, как трогательно", "Очень красивые и нежные фото, это так мило", "Какие живые и невероятно красивые фото".
Напомним, что Лилия Ребрик заинтриговала кадрами с красавицами-дочерями в костюмах.
Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик рассказала, что заставило ее грустить в праздник.
Также Politeka писала, что Ребрик рассказала, как побывала в своей родной школе, фото.