Как пишет Politeka.net, известная украинская телеведущая Лилия Рерик активно ведет свою страницу в соцсетях, поэтому ее поклонники не успевают заскучать и всегда находятся в курсе событий в жизни звезды.

Как известно, в начале сентября телеведущая снова вышла в эфир из студии информационно-познавательного проекта "Ранок Вдома" на канале «Дом».

Теперь же Ребрик регулярно показывает в своих сторис-Instagram, как идут подготовки к выпускам. И этот раз не стал исключением.

В кадре Лилия позирует в модных вареных джинсах и яркой рубашке в полоску. Дополнили образ стильная укладка со слегка завитыми локонами и чуть заметный макияж.

В новом образе звезда выглядит очень гармонично и по-домашнему.

Напомним, что Ребрик очаровала прогулкой с дочерьми, милые фото.

Как сообщала Politeka, Ребрик показала стильные луки дочерей, впечатлив их красотой.

Также Politeka писала, что Ребрик в романтичном образе напомнила о ценности простых радостей.