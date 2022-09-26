Как пишет Politeka.net, известная украинская телеведущая Лилия Рерик активно ведет свою страницу в соцсетях, поэтому ее поклонники не успевают заскучать и всегда находятся в курсе событий в жизни звезды.
Как известно, в начале сентября телеведущая снова вышла в эфир из студии информационно-познавательного проекта "Ранок Вдома" на канале «Дом».
Теперь же Ребрик регулярно показывает в своих сторис-Instagram, как идут подготовки к выпускам. И этот раз не стал исключением.
В кадре Лилия позирует в модных вареных джинсах и яркой рубашке в полоску. Дополнили образ стильная укладка со слегка завитыми локонами и чуть заметный макияж.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Идет эвакуация населения: на Одесчине небо стало красным от пожара, что известно на данный момент
Шольц боится давать Украине танки, у Лиз Трасс другое мнение: "Мы не должны слушать надуманные угрозы"
Российские псевдореферендумы: названо страны, которые взялись помогать путину, подробности
"Такая боль": оборвалась жизнь легендарного украинца, мужеством которого восхищались
В новом образе звезда выглядит очень гармонично и по-домашнему.
Напомним, что Ребрик очаровала прогулкой с дочерьми, милые фото.
Как сообщала Politeka, Ребрик показала стильные луки дочерей, впечатлив их красотой.
Также Politeka писала, что Ребрик в романтичном образе напомнила о ценности простых радостей.