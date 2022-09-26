Співачка Тоня Матвієнко, яка є дружиною Арсена Мірзояна та донькою Народної артистки України Ніни Матвієнко, зараз перебуває у Великій Британії.

Зірка з донькою Ніною, втікаючи від повномасштабного вторгнення рф, осіли в британському селі. Там дівчинку вже влаштували в місцеву школу.

В інтерв'ю "24 каналу" Матвієнко розповіла, що зараз залишилася без основних джерел прибутку.

"Заробітку немає. Мене часто запитують, чому я за кордоном. У нас вдома троє артистів. Чоловік переживає, каже, що не знає, як буде потім. Я хочу повертатися, але Арсен каже не поспішати. У нас великий будинок, не знає, чи вдасться цього року опалювати його, як буде з цим", — зізнається Тоня.

Артистка додала, що в Великобританії отримує грошову допомогу, на ці гроші родина й виживає.

"Роботи немає, треба їсти, оплачувати комунальні послуги, просто виживати. Тому я й поїхала до Британії, отримую тут допомогу. Не знаю, як би ми ще виживали. Якби чоловік був на якійсь державній службі, чи мав бізнес, то інша справа. У нас з Арсеном немає бізнесу. Ми все вкладали в наші пісні, кліп. Як буде далі – не знаю", — пояснила Матвієнко.

Також Тоня додала, що не готова будувати співвочу кар'єру за кордоном. Там вона виступає тільки на невеликих благодійних концертах, збираючи гроші на допомогу українським захисникам.

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