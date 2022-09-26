Звезда с дочерью Ниной, убегая от полномасштабного вторжения рф, осели в английской деревне. Там девочку уже устроили в местную школу.

В интервью "24 каналу" Матвиенко рассказала, что сейчас осталась без основных источников дохода.

"Заработка нет. Меня часто спрашивают, почему я за границей. У нас дома трое артистов. Муж переживает, говорит, что не знает, как будет потом. Я хочу возвращаться, но Арсен говорит не спешить. У нас большой дом, не знает, удастся ли в этом году отапливать его, как будет с этим", - признается Тоня.

Артистка добавила, что в Великобритании получает денежную помощь, на эти деньги семья и выживает.

"Работы нет, надо есть, оплачивать коммунальные услуги, просто выживать. Поэтому я и поехала в Британию, получаю здесь помощь. Не знаю, как бы мы еще выживали. Если бы муж был на какой-нибудь государственной службе, или имел бизнес, то другое дело. У нас с Арсеном нет бизнеса. Мы все вкладывали в наши песни, клип. Как будет дальше – не знаю", - объяснила Матвиенко.

Также Тоня добавила, что не готова строить певческую карьеру за границей. Там она выступает только на небольших благотворительных концертах, собирая деньги в помощь украинским защитникам.

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