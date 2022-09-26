Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Настя Каменських повернулася в Україну після Європи, де давала благодійні концерти та розповідала правду про вторгнення росії. Наразі Настя співпрацює з українськими благодійними фондами. На цей раз артистка відвідала дитячу лікарню Охматдит.
Як розповіла Настя Каменських, цим постом вона хоче ще раз нагадати, що поки ми боремося за нашу свободу з ворогом, є діти, які щодня борються за можливість жити з їхнім особистим ворогом – хворобою та страшним болем.
"Як би важко не було, їхня безмежна віра в добро і диво, їхні щирі посмішки всупереч усьому — це надихає і підтримує віру дорослих", — додала співачка.
Вона нагадала, що діти, як і мільйони українських дітей, — це наше майбутнє та дорослі мають їх берегти.
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"Тому залишаю реквізити фонду @tabletochki_, який допомагає в лікуванні тисячам українських дітей: Код ЄДРПОУ 38805429 UA563209840000026007210322320 (також зробити донат можна на їх сайті). Пам'ятайте: кожні 5, 10 грн наших донатів підвищують шанси цих дітей на перемогу над хворобою", - додала Настя Каменських.
Нагадаємо, що Каменських довела до сліз відео про українців у День пам'яті про захисників.
Як повідомляла Politeka, Каменських знайшла слабке виправдання співпраці з рф після 2014 року.
Також Politeka писала, що Каменських, яка повернулася до України без Потапа, вирішила висловитися.