Как сообщает Politeka.net, украинская певица Настя Каменских вернулась в Украину после Европы, где давала благотворительные концерты и рассказывала правду о вторжении рф. Сейчас Настя сотрудничает с украинскими благотворительными фондами. На этот раз артистка посетила детскую больницу Охматдит.
Как рассказала Настя Каменских, этим постом она хочет еще раз напомнить, что пока мы боремся за нашу свободу с врагом, есть дети, которые каждый день борются за возможность жить с их личным врагом – болезнью и страшной болью.
"Как бы тяжело ни было, их безграничная вера в добро и чудо, их искренние улыбки вопреки всему — это вдохновляет и поддерживает веру взрослых", — добавила певица.
Она напомнила, что дети, как и миллионы украинских детей, — это наше будущее и взрослые должны их беречь.
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"Поэтому оставляю реквизиты фонда@tabletochki_, который помогает в лечении тысячам украинских детей: Код по ЕГРПОУ 38805429 RU563209840000026007210322320 (также сделать донат можно на их сайте). Помните: каждые 5, 10 грн наших донатов повышают шансы этих деток на победу над болезнями", - отметила Настя Каменских.
Напомним, что Каменских довела до слез видео об украинцах в День памяти о защитниках.
Как сообщала Politeka, Каменских нашла слабое оправдание сотрудничества с рф после 2014 года.
Также Politeka писала, что Каменских, которая вернулась в Украину без Потапа, решила высказаться.