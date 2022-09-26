Камалія, яка вважається найбагатшою співачкою України, показала, чим вона з чоловіком-мільярдером Мохаммадом Захуром займається в Німеччині.

Заміж за британо-пакистанського бізнесмена артистка, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, вийшла в 2003 році. 6 вересня 2013 вона народила двох донечок-близнючок Мірабеллу та Арабеллу Захур. На початку повномасштабного вторгнення рф Камалія разом з родиною виїхала до Великобританії, але сама співачка інколи навідується на батьківщину.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram співачка повідомила, що вона разом з чоловіком поїхала до Франкфурта.

"Мені пощастило! Адже мене запросилидо Kaisersaal або Імператорської зали у Франкфуртській ратуші, щоб виступити перед високопоставленими німецькими політиками та бізнес-елітою. Я дякую всім присутнім за допомогу Україні та моєму благодійному фонду💛💙", — похвалилася Камалія.

Артистка також розповіла, шо Імператорська зала використовується лише для найважливіших офіційних заходів.

"У ній представлена ​​єдина повністю збережена галерея усіх імператорів і королів Священної Римської імперії німецької нації — від Карла Великого до Фрідріха Барбаросси і Франца II, всього 52 коронованих особи", — поділилася дружина мільярдера.

Шанувальники в коментарях засипали співачку компліментами: "Камалія, сукня ну дуже дуже гарна! Ви божественна!", "Які ви гарні! Неймовірні! Любимо Вас!❤️".

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