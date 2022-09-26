Заміж за британо-пакистанського бізнесмена артистка, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, вийшла в 2003 році. 6 вересня 2013 вона народила двох донечок-близнючок Мірабеллу та Арабеллу Захур. На початку повномасштабного вторгнення рф Камалія разом з родиною виїхала до Великобританії, але сама співачка інколи навідується на батьківщину.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram співачка повідомила, що вона разом з чоловіком поїхала до Франкфурта.
"Мені пощастило! Адже мене запросилидо Kaisersaal або Імператорської зали у Франкфуртській ратуші, щоб виступити перед високопоставленими німецькими політиками та бізнес-елітою. Я дякую всім присутнім за допомогу Україні та моєму благодійному фонду💛💙", — похвалилася Камалія.
Артистка також розповіла, шо Імператорська зала використовується лише для найважливіших офіційних заходів.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Відпрацювали на «відмінно»: журналіст повідомив, як помстилися Ірану за дрони, якими "кошмарять" Одещину
Стрілянина в російській школі, багато жертв та постраждалих, діти вистрибували з вікон: кадри з місця
Йде евакуація населення: на Одещині небо стало червоним від пожежі, що відомо на даний момент
Дочка Полякової торкнулася мовного питання, розгнівавши українців: "Вам же незручно..."
"У ній представлена єдина повністю збережена галерея усіх імператорів і королів Священної Римської імперії німецької нації — від Карла Великого до Фрідріха Барбаросси і Франца II, всього 52 коронованих особи", — поділилася дружина мільярдера.
Шанувальники в коментарях засипали співачку компліментами: "Камалія, сукня ну дуже дуже гарна! Ви божественна!", "Які ви гарні! Неймовірні! Любимо Вас!❤️".
Нагадаємо, "Міс Україна Всесвіт" Неплях розбурхала новими фото та повторила за Саніною з The Hardkiss.
Як повідомляла Politeka, Нікітюк розтривожила кадрами з храму, у підвалі якого збирають допомогу Україні.
Також Politeka писала, що Ребрик здивувала кадром без макіяжу та розповіла, як готується до зими.