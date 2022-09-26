Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близняшек Мирабеллу и Арабеллу Захур. В начале полномасштабного вторжения рф Камалия вместе с семьей уехала в Великобританию, но сама певица иногда наведывается на родину.
В этот раз на своей странице в Instagram певица сообщила, что она вместе с мужем уехала во Франкфурт.
"Мне повезло! Ведь меня пригласили в Kaisersaal или Императорский зал во Франкфуртской ратуше, чтобы выступить перед высокопоставленными немецкими политиками и бизнес-элитой. Я благодарю всех присутствующих за помощь Украине и моему благотворительному фонду 💛💙", — похвасталась Камалия.
Артистка также рассказала, что Императорский зал используется только для важнейших официальных мероприятий.
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"В ней представлена единственная полностью сохранившаяся галерея всех императоров и королей Священной Римской империи немецкой нации — от Карла Великого до Фридриха Барбароссы и Франца II, всего 52 коронованных особы", — поделилась супруга миллиардера.
Поклонники в комментариях засыпали певицу комплиментами: "Камалия, платье ну очень очень красивое! Вы божественны!", "Какие вы красивые! Невероятные! Любим Вас!❤️".
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