Як повідомляє Politeka.net , Тіна Кароль активно подорожує країнами з благодійними концертами, розповідає про допомогу українцям та бере участь у корисних проектах. На цей раз співачка взяла участь у телемарафоні, створеному для допомоги дітям, які постраждали від війни.
Відомо, що у зйомках було задіяно понад 30 зірок української музики та 40 юних талантів об'єднаються, щоб допомогти українським дітям.
«Україна – це ти». «Для дітей заради майбутнього» – сказано у підписі під кадрами.
У мережі підтримують: «Тіна Кароль для дітей є прикладом. Ви чарівні 🌹; Браво!; Дуже чуттєво, до сліз, мурашок по шкірі 👏; Дано в Україні?; Моя мила!❤️; А що там чути про Дану?».
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«Понад півроку, як в Україні триває війна. За цей час наші діти вмить подорослішали. Переживши свою життєву драму, вони нас, дорослих, дивують своєю стійкістю і силою духу. Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти їм уберегти від жахів війни. Щоб вони знову могли повірити у свої сили, повірити у себе та своє дитинство. Не боятися і не ховатись від всякого шуму» - висловилася Тіна.
Нагадаємо, що Кароль показала найдорожчого чоловіка після Веніного сина.
Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок у формі для тренувань.
Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам та показала коханого.