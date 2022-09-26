Тина Кароль растрогала украинцев новым видео вместе с детьми, которое записала не просто так.

Как сообщает Politeka.net, Тина Кароль активно путешествует по странам с благотворительными концертами, рассказывает о помощи украинцам и берет участие в полезных проектах. В этот раз певица поучаствовала в телемарафоне, созданном для помощи детям, которые пострадали от войны.

Известно, что в съемках были задействованы более 30 звезд украинской музыки и 40 юных талантов объединятся, чтобы помочь украинским детям.

«Украина – это ты». «Для детей ради будущего» - сказано в подписи под кадрами.

В сети поддерживают: «Тина Кароль для детей является примером. Вы очаровательны🌹; Браво!; Очень чувственно, до слез, мурашек по коже 👏; Дан в Украине?; Моя милая!❤️; А что там слышно о Дане?».

«Более полугода, как в Украине идет война. За это время наши дети вмиг повзрослели. Пережив свою жизненную драму, они нас, взрослых удивляют своей стойкостью и силой духа. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь им, уберечь от ужасов войны. Чтобы они снова могли поверить в свои силы, поверить в себя и свое детство. Не бояться и не прятаться от всякого шума» - высказалась Тина.

Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.