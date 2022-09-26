Користувачі мережі залишили Катерині Рєпяховій та Віктору Павлику багато теплих слів у коментарях.

Як повідомляє Politeka.net, молода дружина українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова любить бути відвертою зі своїми підписниками. Цього разу вона поділилася сімейною ідилією з чоловіком та синочком Михайлом. Кадри з'явилися на її особистій сторінці в Instagram.

Сім'я організувала собі фотосесію у квартирі. На сімейному відео молода сімейка влаштувалась на м'якому коричневому кріслі. Віктор Павлик на гітарі зіграв для улюбленого синочка пісню, а Катерина Репяхова йому підспівувала. Маленький Михайло зліз із маминих колін і підійшов ближче до свого тата, щоб бачити, як той грає на гітарі.

Щасливі мама та тато одягнені у повсякденні домашні вбрання, які додали кадрам затишку та тепла.

"Найдорожче у світі", - підписала кадри Катерина Репяхова.

Користувачі мережі залишили Катерині Рєпяховій та Віктору Павлику багато теплих слів у коментарях і відзначили, що їх синочок помітно підріс: "Чудова родина. Щастя і здоров'я Вам на довгі роки", "Супер малий підріс", "Чудові. Щастя вашій родині", "Мурашки по всьому тілу", "Дуже хороша пісня".

Нагадаємо, що молода дружина Павлика розповіла, як над нею з чоловіком знущалися.

Як повідомляла Politeka, Павлик влаштував несподіваний сюрприз для молодої дружини прямо на робочому місці.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика знову похвалилася перемогою над екс-дружиною чоловіка в суді.