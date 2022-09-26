Пользователи сети оставили Екатерине Репяховой и Виктору Павлику много теплых слов в комментариях.

Как сообщает Politeka.net, молодая жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова любит быть откровенной со своими подписчиками. В этот раз она поделилась семейной иддилией с мужем и сыночком Михаилом. Кадры появились на ее странице в Instagram.

Семья организовала себе фотосессию в квартире. На семейном видео молодая семейка устроилась на мягком коричневом кресле. Виктор Павлик на гитаре сыграл для любимого сыночка песню, а Екатерина Репяхова ему подпевала. Маленький Михаил слез с маминых колен и подошел ближе к своему папе, чтобы видеть, как тот играет на гитаре.

Счастливые мама и папа одеты в повседневные домашние наряды, которые добавили кадрам уюта и тепла.

"Самое дорогое в мире", - подписала кадры Екатерина Репяхова.

Пользователи сети оставили Екатерине Репяховой и Виктору Павлику много теплых слов в комментариях и отметили, что их сыночек заметно подрос: "Великолепная семья. Счастье и здоровье Вам на долгие годы", "Супер малой подрос", "Замечательные. Счастье вашей семье", "Мурашки по всему телу", "Очень хорошая песня".

Напомним, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.

Как сообщала Politeka, Павлик устроил неожиданный сюрприз для молодой жены прямо на рабочем месте.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика снова похвасталась победой над экс-женой супруга в суде.