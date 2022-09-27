Дружина українського виконавця Дмитра Монатика, Ірина Демичова не часто балує шанувальників фото із зірковим чоловіком та ще рідше публікує знімки їхніх двох синів.

Сімейні кадри незмінно розчулюють шанувальників і вони завжди з нетерпінням чекають на появу душевних фото в стрічці Instagram. На цей раз Ірина вирішила зробити приємний виняток і розмістила знімок сина, що підріс.

Для прогулянки дружина Монатика обрала модні джинси та зелену кофту, а хлопчик одягнений у подовжений світшот яскравого кольору з білим написом та широкі штани.

Ірина вирішила підписувати кадр англійською.

"Реаліст і оптиміст", - означає переклад.

Багато українських знаменитостей і сам Дмитро Монатик відгукнулися на фото у коментарях. Співак поставив безліч червоних сердець та вогнів.

Українська телеведуча Леся Нікітюк також відреагувала на знімок. Вона нічого не написала, обмежившись серцем та смайликом, що означає повітряний поцілунок.

Інші користувачі мережі також прокоментували кадр.

"Наречений росте", " Підпис до фото чіткий 😁 Іріша, якщо одяг яскравий одягла, значить, не дивлячись ні на що в душі ти точно оптиміст!❤️💚", - пишуть у мережі.

Зазначимо, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну застало родину Монатика, коли вони відпочивали у Барселоні. Дмитро прийняв рішення безперервно давати благодійні концерти у різних куточках світу, щоб допомагати рідній країні.

Нагадаємо, Дмитро Монатик згадав, як проводив час із синами до війни.

Як повідомляла Politeka, Монатик дав перше інтерв'ю за три місяці, розгнівавши українців.

Також Politeka писала, що Діма Монатик в Ірландії дав благодійний концерт та розлютив українців.