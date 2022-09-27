Семейные кадры неизменно умиляют поклонников и они всегда с нетерпением ожидают появления душевных фото в ленте Instagram. В этот раз Ирина решила сделать приятное исключение и разместила снимок подросшего сына.
Для прогулки жена Монатика выбрала модные джинсы и зеленую кофту, а мальчик одет в удлиненный свитшот яркого цвета с белой надписью и широкие штаны.
Ирина решила подписывать кадр по-английский.
«Реалист и оптимист», - означает перевод.
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Многие украинские знаменитости и сам Дмитрий Монатик откликнулись на фото в комментариях. Певец поставил множество красных сердечек и огней.
Украинская телеведущая Леся Никитюк также отреагировала на снимок. Она ничего не написала, ограничившись сердцем и смайликом, означающим воздушный поцелуй.
Другие пользователи сети также прокомментировали кадр.
"Жених растет", " Подпись к фото четкая😁 Ириша, если одежду яркую надела, значит, не смотря ни на что в душе ты точно оптимист!❤️💚", - пишут в сети.
Отметим, что полномасштабное вторжение России в Украину застало семью Монатика, когда они отдыхали в Барселоне. Дмитрий принял решение непрерывно давать благотворительные концерты в разных уголках мира, чтобы помогать родной стране.
Напомним, Дмитрий Монатик вспомнил, как проводил время с сыновьями до войны.
Как сообщала Politeka, Монатик дал первое интервью за три месяца, разгневав украинцев.
Также Politeka писала, что Дима Монатик в Ирландии дал благотворительный концерт и разозлил украинцев.