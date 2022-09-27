Жена украинского исполнителя Дмитрия Монатика, Ирина Демичева не часто балует поклонников фото со звездным мужем и еще реже публикует снимки их двоих сыновей.

Семейные кадры неизменно умиляют поклонников и они всегда с нетерпением ожидают появления душевных фото в ленте Instagram. В этот раз Ирина решила сделать приятное исключение и разместила снимок подросшего сына.

Для прогулки жена Монатика выбрала модные джинсы и зеленую кофту, а мальчик одет в удлиненный свитшот яркого цвета с белой надписью и широкие штаны.

Ирина решила подписывать кадр по-английский.

«Реалист и оптимист», - означает перевод.

Многие украинские знаменитости и сам Дмитрий Монатик откликнулись на фото в комментариях. Певец поставил множество красных сердечек и огней.

Украинская телеведущая Леся Никитюк также отреагировала на снимок. Она ничего не написала, ограничившись сердцем и смайликом, означающим воздушный поцелуй.

Другие пользователи сети также прокомментировали кадр.

"Жених растет", " Подпись к фото четкая😁 Ириша, если одежду яркую надела, значит, не смотря ни на что в душе ты точно оптимист!❤️💚", - пишут в сети.

Отметим, что полномасштабное вторжение России в Украину застало семью Монатика, когда они отдыхали в Барселоне. Дмитрий принял решение непрерывно давать благотворительные концерты в разных уголках мира, чтобы помогать родной стране.

Напомним, Дмитрий Монатик вспомнил, как проводил время с сыновьями до войны.

Как сообщала Politeka, Монатик дал первое интервью за три месяца, разгневав украинцев.

Также Politeka писала, что Дима Монатик в Ирландии дал благотворительный концерт и разозлил украинцев.