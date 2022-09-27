Популярний ресторатор, шеф-кухар і шоумен Ектор Хіменес-Браво, який довгі роки був суддею кулінарного проекту "Майстер Шеф", часто радує своїх шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Наразі шеф-кухар багато їздить Україною, волонтерить та спілкується з військовими. І ось тепер знову показав чергове фото з українськими захисниками, а у підписі до нього розповів про їхні потреби із настанням холодів.

За словами Ектора, зараз військові потребують не тільки бронежилетів, тепловізорів і військової амуніції, а й звичайних речей – шкарпеток, термобілизни, теплого взуття. У своєму посту ресторатор звернувся до українців із проханням більше донатити саме на такі елементарні потреби наших захисників.

"Що треба хлопцям на фронті? Ви здивуєтесь, але не одні тепловізори, броніки та дрони. Прямо зараз, коли йдуть холоди та контрнаступ, не вистачає банально шкарпеток, термобілизни, теплої форми, теплого взуття, я вже мовчу про розбиті гаджети й техніку. Вже зараз хлопці просять дружин шукати на Аліекспресі теплі спальники на зиму. Мій меседж простий — настав той самий чутливий період, як у лютому, коли треба донатити частіше, бо йде зміна сезону та етапу війни. А ви самі знаєте, як важливі маленькі донати. Тож бачите збір — скиньте 10-20-100 грн, для нас це переписати карту за 1 хвилину, а для хлопців, ну самі знаєте. Україна понад усе", - розповіла Хіменес-Браво у підписі до фото.

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