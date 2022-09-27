Популярный ресторатор, шеф-повар и шоумен Эктор Хименес-Браво, который долгие годы был судьей кулинарного проекта "Мастер Шеф", чатсо радует своих поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Сейчас шеф-повар много ездит по Украине, волонтерит и общается с военными. И вот теперь снова показал очередное фото с украинскими защитниками, а в подписи к нему рассказал об их потребностях с наступлением холодов.

По словам Эктора, сейчас военные нуждаются не только в бронежилетах, тепловизорах и военной амуниции, но и в обычных вещах – носках, термобелье, теплой обуви. В своем посте ресторатор обратился к украинцам с просьбой больше донатить именно на такие элементарные потребности наших защитников.

"Что нужно ребятам на фронте? Вы удивитесь, но не одни тепловизоры, бронники и дроны. Прямо сейчас, когда идут холода и контрнаступление, не хватает банально носков, термобелья, теплой формы, теплой обуви, я уже молчу о разбитых гаджетах и ​​технике. Уже сейчас ребята просят жен искать на Алиэкспрессе теплые спальники на зиму. Мой месседж прост – наступил тот же чувствительный период, как в феврале, когда надо донатить чаще, потому что идет смена сезона и этапа войны. А вы сами знаете, как важны маленькие донаты. Так что видите сбор – сбросьте 10-20-100 грн, для нас это переписать карту за 1 минуту, а для ребят, ну сами знаете Украина превыше всего", - рассказала Хименес-Браво в подписи к фото.

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