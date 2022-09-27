Популярна українська співачка Злата Огневич, яка була героїнею другого сезону шоу "Холостячка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. З початку війни артистка активно виступала з благодійними концертами на підтримку України, а тепер, мабуть, вирішила відпочити і вирушила до Греції.

Так, у своєму мікроблозі Злата показала миле фото із прогулянки старим містом на острові Кріт. Для променаду вона обрала легку бірюзову сукню цікавого фасону, яка тільки підкреслила її стрункість і додала образу кокетливості. Волосся співачки зібрано у недбалу зачіску, а на обличчі легкий макіяж та мила посмішка.

У підписі до публікації Огневич поділилася своїми враженнями від відпочинку: "Я бачила багато старовинних містечок. І от тепер є два улюблених! Це Толедо, що в Іспанії, а тепер— Ханья, о. Крит. Сюди хочеться вертатись, аутентичність захоплює! Якщо раптом будете тут, рекомендую почати знайомство зі старовинними вулицями з площі, де розташований @starbucks, одразу за ним можете занурюватись вглибину. А потім вийдіть на Венеціанську гавань, і далі, до Мечеті Яничар. Емоції гарантовані. Відпустка скоро закінчується, а я тільки зараз змогла освідомити, наскільки вона була потрібна. Вперше, за 7 місяців невпинної боротьби. Скоро пірну в жовтень з головою, а поки… пірнаю в море".

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