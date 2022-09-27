Популярная украинская певица Злата Огневич, которая была героиней второго сезона шоу "Холостячка", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. С начала войны артистка активно выступала с благотворительными концертами в поддержку Украину, а теперь, видимо, решила отдохнуть, и отправилась в Грецию.

Так, в своем микроблоге Злата показала милое фото с прогулки по старому городу на острове Крит. Для променада она выбрала легкое бирюзовое платье интересного фасона, которое только подчеркнуло ее стройность и добавило образу кокетливости. Волосы певицы собраны в небрежную прическу, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Огневич поделилась своими впечатлениями от отдыха: "Я видела много старинных городков. И вот теперь есть два любимых! Это Толедо, что в Испании, а теперь Ханья, о. Крит. Сюда хочется возвращаться, аутентичность восхищает! Если вдруг будете здесь, рекомендую начать знакомство со старинными улицами с площади, где находится @starbucks, сразу за ним можете погружаться в глубину. А потом выйдите на Венецианскую гавань, и дальше, к Мечети Яничар. Эмоции гарантированы. Отпуск скоро заканчивается, а я только сейчас смогла осознать, насколько он был нужен. Впервые за 7 месяцев непрерывной борьбы. Скоро ныряю в октябрь с головой, а пока... ныряю в море".

Напомним, "Более 30 блюд…": Клопотенко из "Мастер Шеф" заинтриговал украинцев вкусненьким.

Как сообщала Politeka, "Самое важное всегда за кадром": Павленко из Go-A рассказала, кого встретила на своих концертах за границей.

Также Politeka писала, что "Вас уже трое?": экс-"Холостяк" Макацария показал молоденькую жену с "малышом" на руках.