Співачка Слава Камінська з Нідерландів різко відповіла всім тим, хто дорікає її поганому знанню рідної мови та піару на новій україномовній пісні.

Відповідь на цькування вона опублікувала у своїх Instagram-акаунтах.

"Щоб ви не писали про мою українську, про те, що в мене "скінчилася денюжка" і я почала піаритися, щоб заробляти на українських піснях, скажу вам так: за 15 років я достатньо заробила, щоб зараз творити те, що відчуваю. якою б мовою я не говорила українською чи російською - я громадянка нашої великої та сміливої ​​країни", - зазначила Слава.

Крім того, Камінська відкрила завісу свого особистого життя. Виявилося, що новий коханий Слави зараз "допомагає ЗСУ".

"Я, як і всі "щасливі дружини та мами трьох дітей" (про це ми поговоримо пізніше) також хочу повернутися додому до свого коханого, який зараз в Україні допомагає ЗСУ наблизити нашу перемогу", - повідомила вокалістка.

Користувачі мережі підтримали артистку у коментарях та порадили їй не звертати уваги на злостивців. Також деяких заінтригувало повідомлення про трьох дітей, адже, як відомо, Слава виховує сина та дочку від пластичного хірурга Едгара Камінського.

"Слава, ніколи більше не виправдовуйтеся за мову. Я теж російськомовна, але намагаюся розмовляти українською як можу. Вдома російською",

"Слава, не звертай увагу на хейтерів! Я пам'ятаю, ти ще років 10 тому почала брати уроки та займатися українською мовою!",

"Мені більше цікавить подробиці що за третя дитина. Це жарт і ви завели собачку, або усиновили дитину, яка втратила сім'ю (ну чи вагітна)", - пишуть у мережі.

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