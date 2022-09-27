Певица Слава Каминская из Нидерландов резко ответила всем тем, кто упрекает ее поводу плохого знания родного языка и пиара на новой украиноязычной песне.

Ответ на травлю она опубликовала в своих Instagram-аккаунтах.

"Чтобы вы не писали о моем украинском, о том, что у меня "кончилась дэнюжка" и я начала пиариться, чтобы зарабатывать на украинских песнях, скажу вам так: за 15 лет я достаточно заработала, чтобы сейчас творить то, что чувствую. На каком бы языке я не говорила на украинском или русском — я гражданка нашей большой и смелой страны", — отметила Слава.

Кроме того, Каминская приоткрыла завесу своей личной жизни. Оказалось, что новый возлюбленный Славы сейчас "помогает ВСУ".

"Я, как и все "счастливые жены и мамы трех детей" (об этом мы поговорим позже) также хочу вернуться домой к своему любимому, который сейчас в Украине помогает ВСУ приблизить нашу победу", — сообщила вокалистка.

Пользователи сети поддержали артистку в комментариях и посоветовали ей не обращать внимания на злопыхателей. Также некоторых заинтриговало сообщение о трех детях, ведь как известно, Слава воспитывает сына и дочь от пластического хирурга Эдгара Каминского.

"Слава, никогда больше не оправдывайтесь за язык. Я тоже русскоязычная, но стараюсь разговаривать на украинском как могу. Дома на русский",

"Слава, не обращай внимание на хейтеров! Я помню, ты еще лет 10 назад начала брать уроки и заниматься Украинским языком!",

"Мне больше интересует подробности что за третий ребенок. Это шутка и вы завели собачку, или усыновили ребенка, потерявшего семью (.ну или беременная)", - пишут в сети.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" озадачила поклонников переменами во внешности

Также Politeka сообщала, что Каминская из "НеАнгелов" заинтриговала кадрами на фоне мусора

Также Politeka писала, что Каминская после посещения украинских врачей вернулась за границу