Як пише Politeka.net, про важливе рішення, яке далося артистці, нелегко вона повідала на особистій сторінці в Інстаграм. Крім того, Цибульська показала кадри зустрічі із мером Ірпеня Олександром Маркушиним.

Як відомо, батьки артистки мали квартиру в багатоповерховому будинку в Ірпені, який постраждав після обстрілів російських окупантів. Щоб не було спекуляцій щодо цього, Цибульська зробила таку заяву:

«Бо Ірпінь мені як рідний. Ви всі знаєте про квартиру батьків, яку вони готували більше двох років і яка врятувала їх від смерті в окупації, та сама була знищена росіянами вщент. Батьки щодня мріють повернутися саме в Ірпінь. І попри щиру любов до цього міста і безмірну до батьків - я прийняла це запрошення НЕ для того, щоб "порішати" їм ремонт квартири. Я знаю, що цим будуть спекулювати і спекулюють вже. Тому одразу відкрито повідомляю: ніхто не буде ставити їх будинок в пріоритет, бо в місті є більш критичні точки роботи», - пояснила свою позицію вона.

Також Цибульська зізналася, що з початку війни я була свідком сотень номінальних колаборацій, де «розмовляюча» не брала прямої участі у процесі та не відповідала своєю репутацією.

«Я не хотіла так. Якщо я щось роблю - я в процесі і я кладу своє ім’я за чесність і прозорість», - зазначила вона.

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