Як пише Politeka.net, українська блогерка та дружина переможця шоу "Голос країни" Іванна Сасанчина на повну силу розвиває свою сторінку в Інстаграм. За життям дівчини пильно стежать понад 37 тисяч передплатників.
Іванна часто ділиться з фоловерами історіями зі свого життя, а також розповідає про свою маленьку дочку Елізабет, яка народилася наприкінці грудня минулого року.
Наразі дружина Сасанчина повідомила, що мала захворіла і її в кареті швидкої допомоги госпіталізували до лікарні вночі.
Іванна записала кілька сторіс, у яких показала Елізабет під крапельницею, а також розповіла про істериків у палаті. Блогерка поскаржилася, що зовсім не спала через дитину, яка чуючи інший дитячий плач, починала кричати за компанію.
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Тому у нас цілу ніч були істерики. У мене очі заплющуються на ходу», - зізналася молода мама.
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