Дружина переможця шоу "Голос. Діти" та "Голос країни" Романа Сасанчина терміново потрапила до лікарні з маленькою дочкою.

Як пише Politeka.net, українська блогерка та дружина переможця шоу "Голос країни" Іванна Сасанчина на повну силу розвиває свою сторінку в Інстаграм. За життям дівчини пильно стежать понад 37 тисяч передплатників.

Іванна часто ділиться з фоловерами історіями зі свого життя, а також розповідає про свою маленьку дочку Елізабет, яка народилася наприкінці грудня минулого року.

Наразі дружина Сасанчина повідомила, що мала захворіла і її в кареті швидкої допомоги госпіталізували до лікарні вночі.

Іванна записала кілька сторіс, у яких показала Елізабет під крапельницею, а також розповіла про істериків у палаті. Блогерка поскаржилася, що зовсім не спала через дитину, яка чуючи інший дитячий плач, починала кричати за компанію.

Тому у нас цілу ніч були істерики. У мене очі заплющуються на ходу», - зізналася молода мама.

Нагадаємо, Трінчер у відвертому вбранні на весіллі зачепила Мішину та Денисенка з "Фортечної": "Я не можу"

Як повідомляла Politeka, Нікітюк стривожила кадрами із храму, у підвалі якого збирають допомогу Україні.

Також Politeka писала, що Ребрик здивувала кадром без макіяжу та розповіла, як готується до зими.