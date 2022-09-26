Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая уволилась с телеканала "Украина", а недавно сообщила, что устроилась на телеканал "Дом", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость удивила новым фото без макияжа, и рассказала, как приготовилась к зиме.

На новой фотографии Лилия запечатлела себе на даче с кабачками в руках. Перед камерой она пояивлась в соответственном дачном образе – в свободной синей футболке, с распущенными волосами и без макияжа на лице. При этом она выглядит очень естественно и загадочно улыбается.

В подписи к публикации Ребрик написала: "Осень этого года начала рано напоминать, что не за горами зима: в Карпатах уже снег! И я всерьез задумалась над запасами на зиму! Статьи о необходимости запастись попадаются на глаза слишком часто – настолько, что и во мне проснулся синдром белки. Пока дача радует урожаем и спасибо. Но. Консервацию от мамы привезли, фирменные свекровины закатанные томаты и огурцы на даче сложили. Есть несколько запасов круп, несколько пачек макарон, муки и масло. Чем еще стоит запастись? Что вы складываете на зиму (ранее был "черный день", теперь в лексиконе "не трогай, то на зиму"!)".

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